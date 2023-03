Støre får kritikk for å si at verden trenger Kinas ledelse

I gratulasjonsbrevet, som er omtalt av Aftenposten, skriver statsministeren at Kinas støtte og ledelse er helt nødvendig for å kunne møte globale utfordringer.

Brevet ble lagt ut på Twitter av Kinas ambassade i Oslo lørdag kveld.

Lørdag fikk kong Harald kritikk fra MDGs utenrikspolitiske talsmann, Carl Johansen, etter at monarken hadde gratulert Xi med gjenvalget.

Johansen retter i et intervju med Aftenposten også Støre, det samme gjør Venstre-leder Guri Melby.

– Rent sikkerhetspolitisk er dette naivt fra Støre, fra et menneskerettsperspektiv er det usmakelig. Dette står i grell kontrast til Jens Stoltenberg, som har sagt at det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer, sier Melby.

– Vanlig

Statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor sier følgende om kritikken til NTB:

– I forbindelse med valg eller gjenvalg er det vanlig å gratulere regjeringssjefer i land Norge har et samarbeid med. Dette er en internasjonal praksis i kontakten mellom land, og er ikke en anerkjennelse av alle sider ved politikken i mottakerlandet. For eksempel har statsministeren sagt at det er sterkt kritikkverdig at Kina ikke har fordømt Russlands angrepskrig i Ukraina.

Henviste til Utenriksdepartementet

Kongehuset kunne lørdag fortelle at kong Harald sendte gratulasjoner på vegne av Norge, på bakgrunn av hva norske myndigheter tilråder. De henviste videre til Utenriksdepartementet for ytterligere svar.

– I tråd med protokollær praksis sender vårt statsoverhode gratulasjon til land vi har diplomatiske forbindelser med, ved skifte eller gjeninnsettelse av landets statsoverhode, sa pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet.