Reagerer kraftig på «maktspill» i Arbeiderpartiet

– For meg er det uaktuelt å bidra i et spill, sier Ap-topp.

Etter elendige meningsmålinger i lang tid, har det de siste ukene blitt debattert om ledelsen i Arbeiderpartiet bør skiftes ut. Partileder Jonas Gahr Støre har vært tydelig på å at han ønsker to nestledere i partiet. Kjersti Stensengs rolle som partisekretær har også blitt diskutert.

Etter at Hadia Tajik gikk av i fjor på grunn av pendlerboligsaken, har Arbeiderpartiet kun hatt én – Bjørnar Skjæran.

– Uaktuelt å bidra i et spill

Arbeiderpartiets fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, skal ifølge Dagbladet være rasende på det han mener er ufint maktspill i partiet.

– For meg er det uaktuelt å bidra i et spill om partisekretær for å presse ut Kjersti fra Innlandet og Bjørnar fra Nord-Norge fra partiledelsen, sier Sandvik, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, til avisen.

Tidligere Ap-topp Bjørn Tore Godal sier at det må gjøres bytter i partiledelsen. Han foreslår Tonje Brenna og Tajik som nestledere under Støre.

– Partileder Jonas har tatt til orde for fornyelse, og skal vi ta det på alvor må det også gjelde partiledelsen, sa Godal til TV 2 mandag.

Brenna og Tajik

Samme kanal meldte tirsdag at Hamar Arbeiderparti vil vrake Kjersti Stenseng som partisekretær. De foreslår tidligere nestleder Helga Pedersen som Stensengs erstatter.

Rogaland Ap, fylkeslaget til Tajik, mener at hun bør bli nestleder. Fylkeslaget er så langt det eneste som har vedtatt at de ønsker Tajik som nestleder. Den siste tiden har nestlederdebatten dreid seg om Hadia Tajik og Brenna.

Tajik var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015 til hun trakk seg i mars 2022. Valgene skjer under landsmøtet i Arbeiderpartiet fra 4. til 6. mai i Folkets Hus i Oslo.