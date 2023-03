På Kantars måling for mars har Arbeiderpartiet historisk dårlig kurs. Oppslutningen på 16,9 prosent i februar var allerede bunnrekord. I mars har tallet sunket til 16,5 prosent oppslutning. Det skriver TV 2.

Arbeiderpartiet ligger nå ikke langt unna Frp på målingen.

Bakgrunnstall fra målingen viser at over halvparten av Arbeiderpartiets velgere fra stortingsvalget i 2021 har forlatt partiet i dag. Kantar har beregnet at 227.000 av de tidligere Ap-velgerne har satt seg på gjerdet, mens 184.000 av dem har gått til andre partier. 87.000 av dem til Høyre og 43.000 av dem til SV.

Tidligere Ap-topp Bjørn Tore Godal sier at det må gjøres bytter i partiledelsen. Han foreslår Tonje Brenna og Hadia Tajik som nestledere under Støre.

– Partileder Jonas har tatt til orde for fornyelse, og skal vi ta det på alvor må det også gjelde partiledelsen, sier Godal.

Felles for alle partiene på venstresiden er at de går tilbake. På den andre siden har Frp gjort sin beste Kantar-måling og har gått fram til 14,4 prosent oppslutning. Høyre går også fram og får en oppslutning på 29,9 prosent.

Hele målingen:

Rødt 5,7 (-1,1), SV 9,4 (-0,6), Ap 16,5 (-0,4), Sp 6,6 (-0,9), MDG 3,5 (-0,3), V 4,7 (0), KrF 4,3 (+1,9), H 29,9 (+0,9), Frp 14,4 (+1,4), Andre pariter 5 (-1)

Målingen er gjennomført av Kantar på vegne av TV 2 med telefonintervjuer. 992 personer er intervjuet mellom 27. februar og 3. mars i år. Feilmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.