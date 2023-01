Robert Mood tar avstand fra påstander i debatt

NTB

Tidligere forsvarstopp Robert Mood liker ikke at hans uttalelser ble brukt av Rødt-politiker Joakim Møllersen i debatt om våpenstøtte til Ukraina.

Møllersen stilte opp i NRKs «Debatten» for å forsvare Rødts standpunkt om ikke å sende våpen til Ukraina. Partiet er midt i en debatt om dette.

I debatten sa Møllersen at Mood, som var generalinspektør i Hæren fra 2005 til 2009, hadde sagt at det er i Natos interesse at krigen trekker ut.

– Jeg tar avstand fra tolkningen, sier Mood til Aftenposten.

Bakgrunnen er at Mood i fjor sommer skrev på Twitter at USA og Nato ønsker å holde krigen gående for å svekke Russland. Mood sier han støtter våpenleveranser og at tweeten hans ble feiltolket.

– USAs ledere har i den forbindelsen uttalt at deres mål, i tillegg til å støtte Ukrainas frigjøring, er å svekke Russland mest mulig slik at de ikke kan gjøre noe lignende igjen, sier Mood.

– Å vri det til at USA er den store, stygge aggressor som ønsker å forlenge krigen, er useriøst.

Møllersen sier på sin side at han er enig med Mood og at han ikke mener noen andre enn Russland er den aggressive part i krigen.