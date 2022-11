DN: 200 politikere og embetsfolk hadde tilgang til innsideinfo om lakseskatten

27. september la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram forslaget om grunnrenteskatt for blant andre havbruksnæringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Det var ikke få som visste om forslaget til grunnrenteskatt for oppdrettsselskaper. Professor Morten Kinander ved BI mener for mange hadde innsideinformasjon.

Opptil 228 personer kan ha hatt innsideinfo om den såkalte lakseskatten før den ble lansert, skriver Dagens Næringsliv.

Det gjelder alle statsråder, politisk ledelse og ansatte i seks departementer, sentrale politikere på Stortinget og Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

– Innsideregelverket skal ikke være slik at det ødelegger for det arbeidet som skal gjøres. Men det er et strengt krav om sammenheng mellom informasjonen en person mottar og den posisjonen som vedkommende mottaker har. Saker i politikk og forvaltning som inneholder innsideinfo er ikke som alle andre saker, sier Kinander, som har sett på forholdene DN har avdekket.

Han mener man må skille mellom dem som skal ha informasjonen, og dem som det er fint at har informasjonen. Blant dem som er i «nice to know»-kategorien gjelder stortingspolitikerne.

I dagene før lakseskatten ble foreslått 27. september hadde noen markedsaktører solgt lakseaksjer. Spredning av såkalt innsideinformasjon, som ikke er offentlig kjent og samtidig kan påvirke en aksje, til uvedkommende er ulovlig. Departementer har strenge regler og retningslinjer for hvordan slike opplysninger skal behandles.

– Dette kan tyde på at man bør tenke nøye gjennom hvordan man behandler innsideinformasjon i det politiske miljøet, sier Kinander.