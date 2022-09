Orban: Sanksjonene mot Russland må fjernes innen årsskiftet

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orban krever at EU-sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina, må oppheves innen året er omme.

Ifølge avisen Magyar Nemzet har Orban uttalt at «europeerne er blitt påtvunget straffetiltakene mot Russland av EU-byråkrater i Brussel».

Uttalelsen ble gitt under et møte i regjeringspartiet Fidesz onsdag kveld.

– Sanksjonene skaper økonomiske problemer, energikrise og inflasjon, sa Orban videre.

Ungarns statsminister er kjent for å stå på god fot med Russlands president Vladimir Putin, men han har likevel støttet EU-sanksjonene mot Russland. Samtidig har han forhandlet fram et unntak slik at Ungarn fortsatt kan importere olje fra Russland.

EUs sanksjoner mot Russland krever at alle medlemslandene er enige.