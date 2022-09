Støre mener det er ugreit at rikfolk flytter for å spare skatt

NTB

– Ideen om å flytte fra Norge for å slippe skatt, det mener jeg er ugreit, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det vekket mange reaksjoner da det mandag ble kjent at forretningsmannen Kjell Inge Røkke flytter til Lugano i Sveits.

Støre sier hans grunnholdning er at folk må velge å bo hvor de vil. Han kommenterer ikke Røkke konkret, og han understreker at folk kan ha ulike begrunnelse for å flytte.

– Men generelt: Ideen om å flytte fra Norge for å slippe skatt, det mener jeg er ugreit, sier Støre til NTB.

Han påpeker at verdiskaping også henger sammen med skatt og at det er en del av samfunnskontrakten vi har.

– Norge er et av de landene i verden med best mulighet for å drive næringsvirksomhet. Vi har store naturressurser, vi har veldig flinke fagfolk. Har du skapt store verdier, er det også rimelig at du er med på det spleiselaget som skattesystemet bidrar til, sier han.

Utflyttingen har blåst liv i debatten om hvordan aksjesalg beskattes. I dag er reglene slik at man ikke betaler skatt på kapitalgevinst fra aksjer etter å ha bodd fem år i utlandet.

Ap-representant Hadia Tajik sa mandag at Arbeiderpartiet vurderer å endre reglene. Støre bekrefter at det kan bli aktuelt.

– Dette er et tema vi må se på. Det er åpenbart at det er deler av dette systemet som ikke fungerer slik det burde, sier Støre.