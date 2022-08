Volodymyr Zelenskyj talte på energikonferansen i Stavanger

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket Norge for bidrag i krigen mot Russland og advarte samtidig mot en atomkrise.

– Russland bruker økonomisk terror for å svekke Europa, sa Zelenskyj da han talte via videolink til energikonferansen ONS i Stavanger.

Han fortalte om hvordan Russland brenner gass ved den finske grensen.

– De brenner ti millioner liter gass nær finskegrensen, gass som kunne gått til Tyskland og andre europeiske land. De ønsker denne krisen. De bare brenner gassen, slik de brenner folkene våre, sa Zelenskyj.

– Russland vil at det skal være så lite gass som mulig tilgjengelig, til en så høy pris som mulig, sa presidenten videre.

Han snakket også om konflikten rundt det ukrainske atomkraftverket i Zaporizjzja, som er okkupert av russiske styrker.

– Dette er kalkulert kjernekraft-utpressing, ment å skremme ukrainere, europeere og resten av verden.

Han advarte om at man må unngå en atomkatastrofe ved kraftverket.

– De fleste eldre nordmenn husker konsekvensene av Tsjernobyl-katastrofen i 1986 og hvordan dette påvirket Trondheim og områdene i nord. Dette er et minne om det uakseptable, sa han.

Det var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som introduserte Zelenskyj, og Støre kunngjorde samtidig at Norge vil bidra med 2 milliarder kroner for å sikre at ukrainerne kan kjøpe gass til vinteren.

– Norge er ikke medlem av EU, men har sluttet seg til sanksjonene. Det norske bidraget er essensielt, og vi vil for alltid være takknemlige for dette, sa president Volodymyr Zelenskyj.