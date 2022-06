Israel advarer: – Iran er farlig nær å utvikle atomvåpen

Spenningen mellom Iran og Vesten nærmer seg bristepunktet. Ingen vet lenger hvor nærme Iran er å kunne lage sine egne atomvåpen, men usikkerheten øker sjansen for storkrig.

Nå advarer Israels statsminister Naftali Bennett om at Iran i det skjulte er i ferd med å nå den kritiske terskelen for kunne anskaffe atomvåpen i nær fremtid.

– Iran anriker uran i et tempo uten sidestykke, og beveger seg farlig nært å få tak i atomvåpen, sier Bennett til britiske Telegraph.

Vesten har i en årrekke forsøkt å få Iran til forhandlingsbordet og forplikte seg til ikke å utvikle atomvåpen.

USAs tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA ut av atomavtalen. Nå forsøker Joe Biden å gjenopplive avtalen, men forhandlingene er fastlåst.

Demonterte kameraer – hva skjer nå?



Det toppet seg for noen dager siden da det ble kjent at Iran har demontert 27 overvåkingskameraer fra landets atomanlegg, ifølge sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi.

Nå er frykten at Iran intensiverer produksjonen uten at verden får innsyn.

Israel, som regnes som Irans erkefiende, har i mange år advart mot at prestestyret i Teheran kan bli en atommakt. Skulle det skje frykter Israel at Iran kan gjøre alvor av sine trusler om å utslette Israel.

– Iran vil få en atombombe veldig snart

Israelsk etterretning har derfor flere ganger brukt hemmelige agenter for å sabotere Irans atomanlegg og likvidert flere høytstående iranske offiserer.

Det har også vært spekulert i om Israel vil gjennomføre overraskelsesangrep for å sette Irans atomvåpenprogram ut av spill.

– Uten press fra Vesten kan det islamske regimet i Iran få tak i en atombombe veldig snart. Verden må ta en fast holdning og fortelle det islamske regimet i Iran: Ingen atomvåpen, ingen sanksjoner. Irans atomprogram vil ikke stoppe før det er stoppet, sier Israels statsminister Naftali Bennett.

Irans lagre av anriket uran 18 ganger større enn tillatt

Ifølge IAEA skal Iran allerede ha produsert over 3,8 tonn anriket uran. Av dette har 43 kilo en anrikingsgrad på 60 prosent. I henhold til avtalen skulle Iran ikke ha uran med en anrikingsgrad høyere enn 3,67 prosent.

Irans lagre av anriket uran skal nå være 18 ganger større enn det som var tillatt i den opprinnelige avtalen, skrev IAEA i en rapport i slutten av mai.

Iran var raskt ute med å stemple rapporten fra Det internasjonale atomenergibyrået for «urimelig og ubalansert».

– Fare for en storkrig i regionen

NUPI-forsker Sverre Lodgaard mener situasjonen nå er risikabel.

– Det ligger en fare for en storkrig i regionen. De stanger mot hverandre i et spørsmål som er viktig for begge parter. Det smerter å finne et kompromiss der begge parter må gi konsesjoner, sier Lodgaard til VG.

Han mener kappløpet mellom nye sentrifuger på iransk side og flere sanksjoner på amerikansk side er en farlig spiral som kan ende i væpnet konflikt.

– I verste fall er ikke veien til en ny krig så lang. Det er det sterkeste argumentet for en ny avtale. En slik krig vil være ganske annerledes og langt alvorligere enn krigen i Irak i 2003. Iran er et større og sterkere land også militært, advarer Nupi-forskeren.

Israelske F-35 jagerfly kan fly til Iran uten å måtte etterfylle drivstoff underveis



I en analyse i den israelske avisen Haaretz oppfordres Vesten til å skyve Iran inn i et hjørne.

Ifølge Jerusalem Post har Israel utviklet sine F-35 jagerfly til å kunne fly til Iran uten å måtte etterfylle drivstoff underveis.

Flyene skal dessuten kunne bære en ett-tonns bombe, og flyene skal være beskyttet mot jamming og andre elektroniske krigføringssystemer.

I mellomtiden holder verden pusten i håp om at atomforhandlingene kommer i gang igjen.