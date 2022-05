Dødsulykke ved militært forskningsanlegg i Iran

Myndighetene sier ulykken skjedde i området Parchin, i nærheten av hovedstaden Teheran.

– Onsdag kveld var det en ulykke ved en forskningsenhet som tilhører forsvarsdepartementet. Ingeniør Ehsan Ghadbeigi led martyrdøden, og en kollega ble skadd, opplyser departementet.

Iranerne kommer ikke med noen nærmere detaljer om ulykken eller årsaken til den.

Statlige medier hadde tidligere meldt at en person døde i en arbeidsulykke nær militæranlegget i Parchin, som FNs atominspektører tidligere har vist interesse for. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har tidligere sagt at de mistenker at anlegget brukes til å teste detonatorer som lam brukes på atomvåpen.