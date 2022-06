Expressen: Erdogan vil at Sveriges forsvarsminister går av

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist på besøk i Washington 18. mai. Foto: Alex Brandon / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tyrkias president mener at Sveriges forsvarsminister må få sparken etter at han for ti år siden deltok på en fest der en kurdisk leder ble hyllet, oppgir en kilde til Expressen.