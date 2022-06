Ifølge SVTs kommentator Mats Knutson kan regjeringen bli tvunget til å velge mellom Kakabaveh og Tyrkia.

Det er Sverigedemokraterna som har reist mistillitsforslag mot Johansson fordi de mener han ikke gjør nok for å bekjempe gjengkriminalitet. Flere opposisjonspartier har sagt at de vil stemme ja til forslaget når det skal behandles tirsdag, men det mangler én stemme for å få flertall.

Fredag varslet Kakabaveh at hun vil sørge for å felle Johansson dersom ikke regjeringen gir løfter om at Sverige vil opprettholde forbudet mot våpeneksport til Tyrkia og unnlater å terrorstemple flere kurdiske grupper.

Dermed ber hun i realiteten regjeringen si nei til kravene som Tyrkia stiller for å slippe Sverige inn i Nato.

Kakabaveh representerte tidligere Vänsterpartiet i Riksdagen, men er nå uavhengig representant.

Statsminister Magdalena Andersson har sagt at hvis Johanson blir felt, så går hele regjeringen.