Nato-topp tror på rask Tyrkia-løsning

NTB

Natos ledelse i Brussel tror det er mulig å få Tyrkia til å åpne for at Sverige og Finland blir med i Nato.

– Jeg tror vi vil nå en avtale raskt om å inkludere Sverige og Finland i Nato, sier Stian Jenssen til VG.

Han er stabssjef for Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

Alle Natos 30 medlemsland må godkjenne at Sverige og Finland slutter seg til alliansen, noe de søkte om 18. mai. Hittil er Tyrkia det eneste Nato-landet som har uttrykt tydelig skepsis til dette. Tyrkia ønsker blant annet at de to landene tar tydeligere avstand fra den kurdiske gruppa PKK og utleverer flere personer som Tyrkia etterlyser.

Jenssen mener man skal klare å finne fram til en løsning, og peker på at man må forstå Tyrkias behov for sikkerhet med tanke på terrorangrep og våpensanksjoner som Nato-land har ilagt dem.