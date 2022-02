Enger Mehl og PST-sjefen møter pressen om Ukraina-krigen

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) møter mandag ettermiddag pressen sammen med PST-sjefen og politidirektøren i forbindelse med krigen i Ukraina.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet står det at de tre vil møte pressen i forbindelse med «krigen i Ukraina og den samfunnssikkerhetsmessige situasjonen».

Pressemøtet starter klokka 14.30 mandag ettermiddag.

Etter at Russland invaderte Ukraina torsdag, sa Enger Mehl at hun ikke så tegn til endring av trusselbildet i Norge, men at norske myndigheter ville fortsette å følge situasjonen tett.

Justis- og beredskapsministeren viste samtidig til at de nasjonale trusselvurderingene så sent som 11. februar pekte på at Russland er en kjent trusselaktør for Norge, og at den generelle trusselen om blant annet cyberangrep sto ved lag.