Rødt sier nei til å sende våpen til Ukraina

– Norge er i en særstilling sammenlignet med en rekke andre land, fordi vi grenser direkte til Russland, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

Rødt mener Norge av den grunn ikke bør sende våpen til Ukraina nå, men sier at de støtter regjeringens forslag om å sende militært utstyr.

Søndag kunngjorde regjeringen at Norge slutter seg til EUs nye sanksjoner mot Russland. Det betyr blant annet at norsk luftrom blir stengt for russiske fly.

I tillegg har regjeringen vedtatt å sende militært utstyr til Ukraina – i hovedsak hjelmer og beskyttelsesutstyr.

Moxnes sier Rødt ønsker sanksjoner som rammer de russiske oligarkene, og økonomisk, humanitær og andre former for støtte til Ukraina og det ukrainske folk.