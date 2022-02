Mehl stopper ikke utvisningssaker som berører barn

NTB

KrF ville sette alle utlendingssaker med barn i bildet på vent inntil en ny rapport blir behandlet. Det sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) nei til.

– Det er ingen grunn til å stoppe behandlingen av utvisningssaker nå. Arbeidsgruppen har ikke funnet noen avgjørende forskjeller mellom dagens praksis og Norges folkerettslige forpliktelser, sier justisministeren til Vårt Land.

Tirsdag la en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe ledet av lagdommer Elizabeth Baumann fram en rapport der de så på utvisningssaker der den som utvises har barn i Norge.

Senere samme dag varslet Kristelig Folkeparti at de skulle fremme et forslag om å sette alle utlendingssaker som berører barn i bero inntil rapporten er behandlet politisk. Justisministeren lover å gå inn i rapporten og vurdere videre oppfølging.

– Vi kan foreløpig ikke si hvorvidt det vil bli foretatt noen endringer av betydning for terskelen for utvisning. Det er dermed heller ikke grunnlag for å stille enkeltsaker i bero på bakgrunn av rapporten, sier Mehl, og minner om at departementet ikke kan gå inn i enkeltsaker.