Jussprofessor: I strid med loven å vente med å oppheve tiltak

NTB

Regjeringen begår lovbrudd dersom de ikke umiddelbart letter på koronatiltakene, mener jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

– Vi er langt forbi det tidspunktet hvor det er lovlig å ha en så stor buffer av føre var, for det er det vi har nå. Vi har for sikkerhets skyld strenge tiltak. Når selv FHI sier at kostnaden er større enn nytten, da må tiltakene oppheves umiddelbart, sier han til Dagbladet og viser til smittevernlovens krav om forholdsmessighet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet onsdag at det vil komme «betydelige lettelser» neste uke.

Samme dag sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at Folkehelseinstituttet nå anbefaler en rask nedtrapping av tiltakene. Den viktigste grunnen er at omikron i liten grad gir alvorlig sykdom blant nordmenn.