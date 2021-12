SV krever begrensninger i kompensasjonsordningen

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes krever utbyttebegrensninger i kompensasjonsordningen for næringslivet.

NTB

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en fiasko, mener SV – som krever at regjeringen legger inn begrensninger på utbytte.

– Å hindre at fellesskapets midler havner i private lommer mener vi er en selvfølge, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Regjeringen vil gjeninnføre den samme kompensasjonsordningen for næringslivet som Solberg-regjeringen skrudde sammen da Norge stengte ned i fjor.

Men regjeringen må ha Stortingets støtte, noe som i praksis betyr at de må bli enige med SV.

– Dette blir det forhandlinger om. Det er ingen som har flertall per nå for noen ordningen, og ifølge budsjettavtalen må regjeringen og SV bli enige. Så da tar vi det derfra, sier Fylkesnes til NTB.

Fiasko

Ordningen har vært en fiasko på mange vis, slo Fylkesnes fast på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

– Det er en skandale at halvparten av bedriftene som mottok krisestøtte, har tatt ut mer i utbytte i kriseåret 2020 enn de gjorde før pandemien kom, slo han fast.

Det har ikke skortet på advarsler, men derimot en mangel på vilje til å ramme inn ordningen slik at støttemidler ikke kan tas ut som utbytte, mener han.

SV forventer nå at Støre-regjeringen tenker annerledes enn sine forgjengere.

– Men vi er kritisk til hele ordningen. Heller lønnsstøtte enn kompensasjonsordning er beskjeden fra oss, sier Fylkesnes.

På gli?

Det kan ikke Senterpartiets Geir Pollestad, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, love.

– Det aller viktigste for oss nå er å få gjeninnført kompensasjonsordningen, slo han fast på Politisk kvarter.

Men samtidig sender han et signal om at regjeringen kan være på gli når det gjelder å justere ordningen.

– Dette har vært en ordning som har sikret mange bedrifter og reddet mange arbeidsplasser. Men framover må vi jo se på hvordan vi best mulig kan sørge for at pengene går til dette og ikke til utbytte, sier han.

Også LO er skeptisk til kompensasjonsordningen i dens nåværende form.

Regjeringen må legge inn avgrensninger på utbytte og bonus, også for utenlandske eiere, sier LO-leder Peggy Følsvik Hessen til Klassekampen.

Hånd fra Venstre

Venstres Sveinung Rotevatn er på sin side svært skeptisk til at regjeringen og SV nå skal forhandle om kompensasjonsordningen.

– Vi har ikke tid til at regjeringen skal bli enig med SV. Vi trenger en ordning før jul, sier han og rekker ut en hånd til Støre.

– Regjeringen må gjerne komme til oss for å få flertall, sier han.

– Står ikke budsjettavtalen med SV i veien for det?

– Vi kan ikke la en slik avtale stå i veien for akutte krisetiltak. Dette handler om ekstraordinære tiltak, ikke ordinære budsjettsaker, sier Rotevatn.