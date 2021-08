Moxnes i strupen på Frp: – De kan ikke løpe fra ansvaret for de som nå må flykte

– Dessverre var regjeringas svar å løpe fra alt ansvar og vente til Taliban tok kontroll over landet. Det har gjort evakueringen unødvendig kaotisk, men det er et resultat av en mislykket krig og regjeringas sendrektighet, ikke afghanerne som må flykte, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rødt-Leder Bjørnar Moxnes minner om Frps ansvar for krigen og kaoset i Afghanistan etter at Frp kritiserte regjeringen for evakueringsprosessen.

– Frp har selv sittet i regjering og bevilget milliarder til norsk krigføring i utlandet, inkludert Afghanistan. Heller ikke de kan løpe fra ansvaret de har for de som nå må flykte, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter.

Tidligere denne uka kritiserte Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, regjeringen for å ha mistet kontrollen under evakueringen i Kabul.

– Vi hører om at folk som ikke har jobba for norske myndigheter, eller hvor identiteten er ukjent, også kan være på vei til Norge. Det virker på oss som vi jobber uten en god plan og mangler kontroll på situasjonen, sa Helgheim til ABC Nyheter.

– Har ført krig i Afghanistan i 20 år på falske premisser

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Frp-representanten tok dessuten til ordet for å sette et absolutt krav om at norske myndigheter må kjenne identiteten til alle som kommer til Norge.

– Alle som nå kommer fra Afghanistan må i asylmottak, og dersom man ikke kjenner identiteten må de interneres i lukket mottak, sa Helgheim.

Uttalelsene får Rødt-lederen til å minne Frp om hvilket ansvar Helgheim og hans partifeller hadde da de satt i Solbergs regjering.

– Norge og Nato har ført krig i Afghanistan i 20 år på falske premisser og med over 170.000 drepte og millioner av skadde og fordrevne som resultat –og har derfor et stort ansvar for krigens ofre som nå forsøker å komme seg i sikkerhet, mener Moxnes.

– Det har gjort evakueringen unødvendig kaotisk

Han er i likhet med Frp enig i at det ikke burde komme som noen overraskelse at afghanere, som samarbeidet med Nato, nå er i livsfare.

– Det er flere måneder siden afghanere, som står på Talibans dødslister fordi de var ansatte i det norske forsvaret, tryglet regjeringen om å få dem ut av landet før Taliban tok over. Dessverre var regjeringas svar å løpe fra alt ansvar og vente til Taliban tok kontroll over landet. Det har gjort evakueringen unødvendig kaotisk, men det er et resultat av en mislykket krig og regjeringas sendrektighet, ikke afghanerne som må flykte. De må få den beskyttelsen de har krav på, krever Bjørnar Moxnes.

Amnesty: – Alle visumkrav må suspenderes

President i Amnesty Norge, Jon Peder Egenæs. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Les mer Lukk

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge skriver i en epost til ABC Nyheter at Norge nå må bidra til en internasjonal ansvarsfordeling, som innebærer at Norge både må ta imot flere afghanske asylsøkere selv, og bidra med humanitær, økonomisk og teknisk støtte til andre mottakerland.

– Norge må respektere prinsippet om ikke å sende flyktninger tilbake til utrygge områder eller tredjeland. Dette non-refoulment prinsippet er nedfelt i internasjonal rett. Alle visumkrav for afghanske statsborgere må suspenderes i det minste til sikkerhetssituasjonen gjør det mulig for ambassader og konsulater å åpne igjen og at visumprosesser kan fungere på en rask, effektiv og åpen måte, understreker Egenæs.

Søreide: – Vi beklager at det ikke var mulig å hjelpe alle

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Hittil er det blitt evakuert 1.098 personer fra Kabul til Norge fordelt på 13 flyginger. Fredag vil et siste fly med evakuerte lande på norsk nord. Dette blir det aller siste flyet med folk som har fått hjelp til å reise fra Kabul i denne omgang.

– Passasjerene inkluderer både norske borgere, andre som kvalifiserer for innreise og afghanere med behov for beskyttelse, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun sier at evakueringsoperasjonen avsluttes etter gårsdagens grufulle terrorangrep som krevde minst 100 liv, deriblant 13 amerikanske soldater.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at tidsvinduet kunne være kort, både på grunn av sikkerhetssituasjonen og fordi det er satt en frist for avslutning. Vi beklager at det ikke var mulig å hjelpe alle som ønsket det i denne omgang. Jeg har stor forståelse for den frykten og fortvilelsen disse menneskene lever, sier utenriksministeren.