Dette er Støres krav til gjenåpningen

NTB

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre framhever grensekontroll og økt testkapasitet som avgjørende for en vellykket gjenåpning av Norge.

– Kontrollen ved grensa må være komplett. Og det må kraftig forbedring til i testing og sporing, sier Støre til NTB.

Han mener kontrolltiltak må stå sentralt når statsminister Erna Solberg (H) onsdag legger fram sin gjenåpningsplan for Stortinget.

Støre viser til Aftenposten , som har skrevet om hvordan importsmitte kan ha bidratt sterkt til den tredje smittebølgen.

– Vi kan ikke ha en fjerde bølge, sier Støre til NTB.

– Derfor må kontroll på importsmitte tas på det største alvor.

Testkapasitet

Et annet spørsmål er kapasiteten til testing og sporing. Her har Arbeiderpartiet etterlyst en kraftig opptrapping.

– Jeg tror det er nødvendig for å kunne gjenåpne med trygghet, sier Støre.

Ifølge ham gjelder dette både laboratorietester, hurtigtester og etter hvert selvtester. Støre etterlyser også regelendringer for å gjøre det lettere å ta i bruk selvtester.

Noe av det Ap-lederen frykter mest, er at gjenåpningen skal skje på en slik måte at smitten kommer ut av kontroll igjen og Norge må stenge ned på nytt.

Slik veksling er svært krevende, advarer han.

– Jeg tror ikke man skal undervurdere at folk er slitne, sier Støre.

Han viser til hvordan helsetoppene nå snakker om at smitten må godt under 200 tilfeller per dag før gjenåpningen kan starte for fullt, og at vi kanskje må vente helt til slutten av mai før dette kan skje.

– Dette har vart lenge, og for mange tror jeg det er tungt å høre.

Vil ha ny vurdering av krisehjelpen

Støre tror også at den økonomiske krisehjelpen må gjennomgås på nytt, spesielt hvis den nåværende nedstengningen vedvarer lenge.

Han tror nye grep kan bli nødvendige både for permitterte og arbeidsløse, for kriserammede bedrifter og for mennesker som har fått psykiske helseproblemer.

– Hvis det nå blir flere uker og kanskje måneder med nedstengning i viktige sektorer, så må vi se igjennom om de ordningene vi har, treffer godt nok, sier Støre.

Han mener regjeringen også bør gå raskest mulig tilbake til strategien med å slå ned smitteutbruddene lokalt.

– Når jeg spør ordførere rundt om i landet, så sier alle at man må variere regionalt i lys av smittesituasjonen. Man er i stand til å gjøre lokale vurderinger, og det er best for legitimiteten og troverdigheten at tiltakene gjenspeiler situasjonen regionalt, sier Støre.

– Hvis det er fare for utbrudd i hele landet, kan nasjonale tiltak være påkrevd. Men jeg tror det er viktig å komme tilbake til at man kan gjøre lokale vurderinger, sier han.