Sylvi Listhaug om Siv Jensens avgang: – Det er så trist at du gir deg som leder

Sylvi Listhaug sier det er trist at Siv Jensen trekker seg som partileder. Les mer Lukk

NTB

Frp-nestleder Sylvi Listhaug roser Siv Jensen for hennes innsats for partiet gjennom alle år. Hun er også trist for at Jensen nå trekker seg.