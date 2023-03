Vladimir Putins fly økte aktiviteten ved Norge under øvelse: – Vi vinker til hverandre

F-35-piloten «Fusion» foran et F-35 kampfly i en hangar på Evenes flystasjon. Han forteller at han har vinket til russiske piloter som han avskjærer ved norsk luftrom. Når alarmen går skal han kle på seg og være klar til å lette på 15 minutter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Russiske jagerfly er mindre ved Norge nå enn før krigen, men under militærøvelsen Joint Viking snudde det. Vladimir Putins fly dukket opp fire ganger på få dager.

De siste ti årene har det i snitt vært mellom 50 og 100 avskjæringer av russiske fly i internasjonalt luftrom nær norskegrensa. I fjor var det bare 43. Så langt i år har det vært sju. Fire av dem har skjedd under øvelsen Joint Viking, som startet 6. mars og varer til torsdag.

Senest tirsdag skjedde det igjen. Like før norsk presse var invitert til Evenes, rykket F-35-flyene derfra ut for å avskjære et russisk fly.

Bilder frigjort av Forsvaret, viser det som ifølge dem er et Mig-31 Foxhound-fly og et SU24- fly. De russiske flyene krenker ikke Norges grense, og avskjæringene er rutinemessige.

Likevel er det tydelig at aktiviteten øker under øvelsen, sier oberst og luftingssjef Eirik Guldvog.

– Interessert

– Det er naturlig. Vi har også fly på vingene for å følge med på hva Russland gjør, sier han til NTB.

– Vi ser at russerne er interessert i øvelsen vår, sier Guldvog.

Avskjæringer er skarpe oppdrag, men skjer som oftest på en tilforlatelig måte. Tirsdag fikk vi imidlertid se i Svartehavet at uhell kan skje. To russiske jagerfly anklages av USA for uvøren avskjæring av en drone, som styrtet i havet etter kontakt med det ene flyet.

I Norge er det F-35-kampfly som brukes til å holde kontrollen over luftrommet der Nato møter Russland. 52 slike kampfly er bestilt fra USA, med en prislapp på over 90,2 milliarder. På Evenes er det fire kampfly i beredskap nettopp for å avskjære russiske fly.

Vil ikke opptre aggressivt

En av de norske F-35-pilotene på Evenes forteller hvordan det er å møte Putins piloter i lufta. Piloten vil ikke navngis, men går under kallenavnet Fusion.

Et norsk F-35 fotografert sammen med en russisk Mig-31 Foxhound i 10.45-tiden tirsdag 14 mars. Foto: Forsvaret / NTB Les mer Lukk

– Det viktigste vi gjør, er å ikke opptre aggressivt. Vi skal komme nærme nok til å ta bilder og identifisere flyene. Men vi gjør det på en mindre aggressiv måte, sier piloten til NTB.

Han forteller at pilotene alltid skal være klare til å lette på 15 minutter når alarmen går om et uidentifiserbart fly. Da går alarmen med en spesiell ringetone.

– Det er en veldig kul følelse å fly F-35. Pulsen stiger selv om vi har gjort det mange ganger. Det er en spesiell følelse når vi hører det ringesignalet, sier piloten.

Vinker i lufta

Oppe i lufta kommer han og kollegaene tett på Putins piloter.

– Vi kommer nærme nok til å se hverandre. Vi vinker kort til hverandre. Det er den eneste kommunikasjonen vi har med russerne. Vi har ikke radiokontakt, sier piloten.

Han sier at han i ytterste konsekvens er klar til å håndheve Norges grenser i møte med de russiske flyene.

– Det er ikke vi som skal eskalere, men vi er godt trent på hva vi skal gjøre hvis det skjer, sier han.