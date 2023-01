Line Andersen forlater mediebransjen

Har fått ny jobb.

Line Andersen (49) forlater mediebransjen til fordel for jobb kommunikasjonsbyrået Nucleus, melder KOM24 torsdag.

– For meg har det vært et viktig kriterium å få komme til et miljø hvor man er levende opptatt av å levere faglig rådgivning som er kunnskaps- og innsiktsbasert. Når dette kombineres med nysgjerrighet, ambisjoner og et humørfylt arbeidsmiljø hvor man vil hverandre og kundene vel, så passer dette meg veldig, sier Andersen i en pressemelding, ifølge KOM24.

Hennes nye stilling er assosiert seniorrådgiver.

Andersen er mest kjent for å være mangeårig programleder og reporter i NRK-sporten. Våren 2021 tok Andersen NRK til retten med krav om å få tilbake arbeidsoppgaver som programleder. Konflikten endte med at hun forlot statskanalen etter et forlik.

Før NRK jobbet Andersen flere år i P4. Hennes siste TV-oppdrag var i forbindelse med vinter-OL i Beijing 2022 for Discovery.