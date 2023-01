Norske og russiske barn markerte ortodoks jul sammen på Svalbard

NTB

Det norske barnekoret på Svalbard, Polargospel, reiste i til sammen seks timer for å være med på å markere ortodoks jul med russiske barn i Barentsburg.

En 15 år gammel gutt kledd i en hettegenser med isbjørnmotiv byttet på å lese evangeliet om Jesu fødsel på russisk med tre jenter i kjoler og sløyfer som forkynte budskapet på norsk.

Barna holdt en felles feiring av den ortodokse julen, uanfektet av Russlands krig i Ukraina.

Det har vært en årlig tradisjon for medlemmer av kirken og andre ledere i Longyearbyen å avlegge et julebesøk i Barentsburg. Pandemien satte en stopper for tradisjonen, og i år var det usikkert om tradisjonen skulle gjenopptas på grunn av krigen i Ukraina.

Men de siste par månedene har sogneprest Siv Limstrand fra den norske kirken på Svalbard jobbet sammen med kirkens korleder og med lærere ved Barentsburg skole for å lage et program strippet for offisiell status. Programmet skulle bare bestå av sanger og korte fortellinger om juleevangeliets budskap om lys og fred i mørket.

– Vi som bor i her i det mørke nord, vi vet hvor mye lys betyr, sa Limstrand da hun delte ut de tynne gule lysene som brukes i den ortodokse kirken og deles ut til barna etter evangelielesingen.

– Selv ett svakt stearinlys i vinduet er nok til å finne veien til hverandre, understreket hun.

Limstrand var ikke sikker på om hun skulle gi den formelle velsignelsen på slutten av forestillingen. Men fordi stemningen var så god, kunne hun ikke la være med å avslutte med å framsi: «Herren velsigne deg og bevare deg» for publikum som inkluderte kirkens ansatte, foreldre fra Longyearbyen, lærere fra Barentsburg og daglig leder av Arktikugol, gruveselskapet som driver byen der det bor rundt 350 mennesker.

Spenninger mellom samfunnene

Russlands krig mot Ukraina har ført til spenninger mellom de to samfunnene på Svalbard.

I oktober kunngjorde styret i Svalbard Reiselivsråd at de ekskluderte det russiske statseide selskapet Trust Arktikugol fra foreningen – med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina og de bruddene på folkeretten og menneskerettigheter krigføringen innebærer.

Limstrand forteller at kirkemedlemmene godkjente korets julebesøk – for å hjelpe barna til å ikke se hverandre som fiender, men heller be for alle.

Leonard Snoeks forteller at hans ti år gamle datter har vært med på å samle inn penger til Ukraina ved å selge vafler og kaffe utenfor huset deres i Norge. De flyttet til Svalbard for seks måneder siden og hadde ingen betenkeligheter med å bli med på korturen til Barentsburg.

– Selv om ting er som de er, er folk bare mennesker, sier Snoeks. Han mener det er viktig for kirkekoret å se utover konflikten og vise at de bryr seg om andre.

Ingen offisiell tur

For å markere at det ikke var en offisiell reise, men bare en gest fra barn til barn, foregikk helgens feiring på Barentsburg skole.

Det russiske innslaget fulgte etter det norske. Siden de fleste familier i Barentsburg er ukrainske, leste barna opp et dikt på ukrainsk fra den internasjonalt kjente «Carol of the Bells», som ble skrevet for et århundre siden i Ukraina.

Svetlana Yanevska, skolens assisterende direktør, sang julesangen a cappella sammen med elevene.

Yanevska mener det i år var spesielt viktig å følge de religiøse tradisjonene sammen.

– Barn er barn over hele verden. Målet vårt er at alle barn skal være glade og trygge, understreker hun.