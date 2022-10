Durek Verrett med nytt utspill mot norsk presse: – Mange lyver om meg nå

Mediestormen rundt kjæresteparet Durek Verret og prinsesse Märtha Louise fortsetter. Nå kommer den selvutnevnte sjamanen med en ny tirade mot deler av norske medier.

Under en ny livesending på Instagram øser han ut sin vrede mot blant annet kjendisbladet Se og Hør, som har hatt flere kritiske oppslag om den kontroversielle healeren.

– Sprer løgner til resten av verden om meg

– Mange lyver om meg nå i den norske pressen. Jeg er veldig, veldig lei av det. Derfor vil jeg fortelle sannheten. Se og Hør i Norge sprer løgner til resten av verden om meg, men de som kjenner meg vet selvfølgelig at det ikke er sant, sier 47-åringen, ifølge Se og Hør.

Oppslutningen om monarkiet er betydelig lavere enn for fem år siden. Ifølge en spørreundersøkelse InFact gjorde for Dagbladet i oktober svarte 67,7 prosent ja på spørsmålet om de vil beholde monarkiet i Norge. Da NRK stilte det samme spørsmålet i 2017, var støtten til monarkiet på 81 prosent.

Durek: Ødelegger planer om TV-serie



Mye av årsaken til fallet i populariteten tilskrives striden rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verret, mener historiker Trond Norén Isaksen, som har skrevet bøker om monarkiets historie.

I samme undersøkelsen sier flertallet, 53,9 prosent, at de mener prinsesse Märtha Louise bør frasi seg tittelen sin.

Ifølge Se og Hør frykter Verrett at den planlagte TV-seriee «The Princess and the Shaman» vil falle i grus dersom kjæresten sier fra seg prinsessetittelen.

– En litt vanskelig balansegang for meg

Kronprins Haakon sier til Dagens Næringsliv at søsteren neppe blir fratatt prinsessetittelen. Samtidig innrømmer han at saken er sensitiv og preger kongefamilien, skriver TV 2.

– Det er en litt vanskelig balansegang for meg. På den ene siden er søsteren min blitt forlovet, og jeg har det hyggelig sammen med Durek når vi møtes. Jeg ønsker veldig at han skal føle seg velkommen i vår familie. Og så er jeg glad i søsteren min. Samtidig føler jeg et veldig ansvar for institusjonen, sier kronprins Haakon.

– Det er helt vanvittig

På Instagram sparer ikke Durek Verrett på kruttet.

– Media prøver å si at jeg bygger en forretning rundt prinsesse Märtha. Og det er helt vanvittig fordi ingen i Amerika bryr seg om den norske kongefamilien. Forretningen min gikk ikke bedre fordi jeg begynte å date en prinsesse, den gikk dårligere, forteller den selvutnevnte sjamanen.

Ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf Andersen, sier til Nettavisen at Verrett ikke slipper omtale fordi han er misfornøyd med innholdet.

Nekter å la seg intervjue



– Vi står fullt og helt inne for reportasjene. Forretningsvirksomheten til prinsesse Märtha og forloveden Durek vil vi fortsatt ha et skarpt søkelys på. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier Andersen.

Verrett har avslått å la seg intervjue av Se og Hør, noe sjefredaktøren mener viser at prinsessens forlovede prøver å unngå kritiske spørsmål.

Video: Kongen om Durek Verrett: – Det er en kulturkollisjon