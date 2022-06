Facebook tilbakeviser påstander om svartelisting av Pride-flagg

Det var en teknisk feil som nå er fikset, sier selskapet til ABC Nyheter.

På mandag skrev ABC Nyheter en sak om at det ikke var mulig å bruke Pride- og transflagget i navnet på et arrangement på Facebook.

Faktisk sto det at navnet ved bruk av disse flagg-emojiene var «svartelistet».

Dette kom opp hvis man ville opprette et arrangement med Pride- eller transflagget i navnet på arrangementet. Det var en teknisk feil som nå er fikset, sier Meta.

Da sa en talsperson fra Meta, selskapet Facebook er en del av, at det var en teknisk feil de jobbet med å fikse. Nå skal det være i orden.

Samtidig tar de fullstendig avstand fra påstandene om at de har svartelistet Pride-flagget.

– At Meta har svartelistet Pride-flagg emojien på eventer stemmer ikke. I dette tilfellet var det en teknisk feil som forårsaket problemet, og det er fikset nå. Det beklager vi, ikke minst fordi vi i Meta har et erklært mål om å støtte opp om LGBTQ+, mangfold og menneskerettigheter. Våre plattformer danner grunnlaget for et felleskap hvor LGBTQ+ mennesker samles, finner likesinnede og ytrer seg, sier en talsperson for Meta.

– Vi ønsker alle en god Pride-måned!