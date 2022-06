Regnbuefest i Oslos gater: – Et skeivt friminutt

Oslos gater fylles igjen med festglade folk, regnbueflagg og fargerike flåter idet årets Pride-festival avsluttes med et heidundrende paradetog gjennom hovedstaden.

For 50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge, er folk for alvor klar for en gatefest.

– Etter to år med pandemi har det gått opp for mange hvor viktig det er for dem å feire Pride. Det er fantastisk å være tilbake til normale tilstander, sier leder i Oslo Pride Kristin Haugsevje til NTB.

Tror på rekordhøyt oppmøte

Sist festivalen foregikk i fullskala, var i 2019. Da satte Oslo Pride rekord for antall oppmøtte. Det tror arrangøren kan gjenta seg.

– Vi har hatt stor pågang av folk som er interessert i å feire og markere Oslo Pride i år, og det er spesielt hyggelig at så mange store kulturinstitusjoner har ønsket å gjøre noe under årets Pride, sier Haugsevje.

Selv om det totale deltakertallet først blir klart lørdag ettermiddag, er allerede 148 flåter fra ulike organisasjoner, lag, bedrifter og foreninger påmeldt. I tillegg er det ventet at en rekke kjendiser, politikere og samfunnspersoner deltar.

– Dette tilsvarer omtrent samme antall som i 2019, som var sist vi gjennomførte en parade, sier Haugsevje.

50 år siden avkriminaliseringen

Årets parade er førtiende gang Pride avholdes i Norge. For selv om seksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i 1972, tok det flere år før mange turte å stå fram som homofil på grunn av stigmaet mange følte på i det norske samfunnet.

– Paraden den gang bar et helt annet preg enn den folkefesten vi kjenner i dag, sier leder Inge Alexander Gjestvang i organisasjonen Fri til NTB.

Under årets feiring vil 50 års jubileet for avkriminaliseringen av homofili være et viktig fokus for Oslo Pride.

– For mange er Pride det ene skeive friminuttet de får i året, og det å gå i tog med hundretusener av likesinnede og allierte er en mektig og sterk opplevelse for mange av oss, sier Gjestvang og legger til:

– Avkriminaliseringen for femti år siden åpnet virkelig ballet for det Pride er i dag, og det at man ikke lenger er betegnet som kriminell for å elske den man vil, gir synlighet og mulighet til å snakke åpent om likeverd og rettigheter.

Går i solidaritet med ukrainske skeive

Flere kjente profiler og organisasjoner deltar under årets feiring, i tillegg til at Osloskolen for aller første gang skal gå i toget under eget banner. En annen som skal delta, er kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– I morges fikk jeg opp et minne på telefonen som viste at det var tre år tidenes største Pride-parade i Oslo hvor vi danset rundt og feiret i strålende sol. Nå kan vi endelig møtes igjen, og det er deilig, sier Trettebergstuen til NTB.

Kulturministeren skal selv gå i paraden i solidaritet med ukrainske skeive, som ikke får delta på Pride-markeringen hjemme i Ukraina. Lørdag vil også Fri ha en egen flåte til ære for ukrainske skeive på flukt, og flere av dem skal gå sammen med nordmenn i toget.

– Vi har ukrainere som skal gå sammen med oss i paraden. Det er veldig sterkt og gir perspektiv på den friheten vi kjenner her hjemme, som kommer alle til gode, og som vi ikke skal ta for gitt, sier Gjestvang.

Opprinnelig skulle også Kyiv avholde sin egen Pride-parade lørdag, men på grunn av krigen i Ukraina har markeringen blitt flyttet til den polske hovedstaden Warszawa.

Selv var Trettebergstuen i Polen 17. mai for å møte ukrainske og polske skeive, og før paraden i helgen skal hun møte noen av dem for å snakke om hvordan de har det.

– Det er viktig at vi markerer Pride, fordi skeives rettigheter over hele verden trues fortsatt og settes tilbake. Da er det viktig at vi bruker våre rettigheter til å gå i gatene og vise hvilke kamper som gjenstår, avslutter hun.

Avslutning på festuken

Pride-arrangement har foregått hele uken, men lørdagens parade er for mange et høydepunkt. Den markerer avslutningen av årets Pride, som i juni har funnet sted i store deler av verden.

Den største markeringen på verdensbasis finner som regel sted i Madrid i Spania, hvor over 3,5 millioner mennesker deltok i 2017.

Lørdagens parade i Oslo direktesendes på NRK, noe som aldri har skjedd før, og lørdag kveld har rikskringkasteren satt av beste sendetid til en spesialsending om Pride. I tillegg vil Stortinget heise regnbueflagget til ære for skeives rettigheter.

Oslos Pride-parade går fra Grønland til Spikersuppa lørdag klokken 13.