Kjører du for fort her i sommer – da kan bilen bli beslaglagt og solgt

Benny Christensen - Broom.no

Veldig mange har gått i fella allerede.

Etter et par år med norgesferie på fleste av oss, skal veldig mange i år feriere utenlands igjen. Endelig.

Dette har vi sett fram til! Men det gjelder å ikke være for tung på gassfoten i euforien over å endelig komme utenlands, med fine, brede og rette veier – på vei mot sydligere breddegrader.

Da kan nemlig Europaturen bli avsluttet i Danmark. Svært brått og brutalt, også. For om man blir tatt for det danskene selv kaller for «Vanvidskørsel» får man ikke bare bot, eller mister førerkortet. Noe som i og for seg er ille nok.

Nei, her kan også bilen, eller motorsykkelen, rett og slett bli beslaglagt – på stedet – og solgt på auksjon. Pengene fra salget går rett i den danske statskassen.

Ganske nytt

Et nytt lovverk som tillater dette trådte i kraft 31. mars i fjor.

– Vi har kommet til et punkt hvor vi så oss nødt til å gjøre noe med grisekjøringen. Det er mennesker som mister livet fordi noen andre kjører som idioter.

Det sa Christian Berthelsen, talsmann for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Danmarks Radio da de nye reglene ble vedtatt.

Danskene farer slett ikke med tomme trusler og løst prat. Allerede to måneder etter at regelverket trådte i kraft, var det gjort belag i mer enn 100 kjøretøyer. Siden har det ballet på seg ytterligere.

Senest i forrige uke kunne en motorsyklist bare glemme å noensinne få igjen motorsykkelen sin. Han ble målt til 250 km/t utenfor København.

En annen mann i 50-årene mistet sin leasede Ford Mondeo, 3. mai etter å ha blitt tatt i 107 km/t i en bysone hvor fartsgrensen er 50 km/t.

Hvor mange kjøretøy som har blitt beslaglagt, har vi ikke lyktes å framskaffe noen tall på, men vi snakker om flere hundre til sammen.

Det danske politiet har hatt nok å henge fingrene i etter at det nye lovverket trådte i kraft. Foto: Rigspolitiet i Danmark. Les mer Lukk

Tre kriterier

Det er i utgangspunktet tre ulike kriterier for at politiet kan beslaglegge kjøretøyene på stedet.

1: Hvis man kjører dobbelt så fort som fartsgrensen, eller over det – og farten er mer enn 100 km/t. I praksis vi det si at man ikke mister bilen om man kjører i 80 km/t i en 40-sone. Men kjører man i 120 km/t i en 60-sone, da ryker den ...

2: Om man kjører i 200 km/t, eller mer, uansett hvor høy fartsgrensen på stedet er. Maksimal fartsgrense i Danmark er 130 km/t

3: Hvis man har over 2,0 i promille. Danskene har en promillegrense på 0,5.

I tillegg til dette gjelder egne regler hvis råkjøring eller annen grisekjøring, for eksempel "Burnouts", fører til at noe eller noen blir enten skadd, eller drept.

Ikke i Norge

Den danske ordningen har ikke vært uten utfordringer. Både etiske og juridiske. I noen av tilfellene hvor kjøretøy har blitt beslaglagt, er det ikke eiere selv som kjørt, men kjøretøyet har vært lånt ut til andre. Dette har skapt høylytte diskusjoner, uten at dette, så langt, har medført noen endringer.

Etter det vi erfarer finnes det ingen planer om å innføre noe lignende system med beslag – og salg av kjøretøy her i Norge.

Saken ble først publisert hos Broom.no