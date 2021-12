Strømkrisen: Så mye koster hjemmekontor deg

Uten hjemmel i arbeidsmiljøloven må arbeidstaker selv betale for økte strømutgifter i forbindelse med hjemmekontor.

Sør-Norge opplever for tiden veldig høye strømpriser, og vi har lest flere historier om folk som sitter hjemme og fryser fordi de ikke har råd til å betale strømregningene sine.

Økte strømpriser har engasjert, og regjeringen er under press fra både folket og opposisjon som krever at de finner en rask løsning på strømkrisen.

Med påbud om hjemmekontor i Oslo og omeng, og anbefalinger om å legge opp til det i resten av landet, tilbringer folk nå enda mer tid hjemme. Det betyr også økte strømutgifter.

– Under en 100-lapp om dagen

Hvor mye ekstra strøm vi bruker på hjemmekontor avhenger selvsagt av størrelser på bolig/kontor, strømpriser og hvor kaldt det er ute. I tillegg spørs det på hvor flink man til vanlig er til å skru ned varmen mens man er på jobb.

TV 2 har likevel fått sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i konsulentfirmaet Volue Insight til å regne ut et estimat på hva hjemmekontor kan koste.

I utregningene Lilleholdt har gjort for TV 2 regner man inn at man må varme opp et ekstra rom med en panelovn på 1500 watt. Det vil med dagens strømpris i Sør-Norge koste 30 kroner hvis ovnen står på i ti timer.

Andre faktorer som lys, laptop, PC-skjermer og kaffekoking vil derimot gi små utslag på strømregningen. Foretrekker man derimot en varm lunsj, vil det plutselig gå en tikrone til. Det vil også balle på seg hvis man i tillegg holder høyere temperaturer i resten av boligen fordi man er hjemme.

– Alt i alt vil jeg anslå at prisen for hjemmekontoret vil ligge på under 100 kroner dagen selv på de dagene med høyest strømpris, sier Lilleholt til TV2.

Anslår vi at hjemmekontor vil gi ekstra kostnader på 50 kroner dagen, vil det øke strømregningen med 1000 kroner i måneden.

Ingen hjemmel i arbeidsmiljøloven

I dag finnes det ingen hjemmel i arbeidsmiljøloven som sier at arbeidstakere har krav på å få betalt strøm på hjemmekontor.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Det står bare at arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidstakere kan jobbe hjemmefra på en forsvarlig måte.

I helgen uttalte flere fagforeninger til NRK at det vil bli aktuelt å stille krav om kompensasjon for bruk av strøm på hjemmekontor nå som strømprisen er rekordhøy.

NHO mener på sin side at dette er noe arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om på den enkelte arbeidsplass.

– Vi opplever at arbeidsgiverne, arbeidstakerne og de tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass er gode til å finne frem til løsninger for hvordan vi best kan utføre arbeidet, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til NRK.

Eventuelle tiltak knyttet til strømpris er likevel et politisk spørsmål, mener hun.

Mímir Kristjánsson: – Vi trenger et regelverk

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.





Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener det trengs et regelverk som sikrer at det ikke blir en stor ekstrautgift for folk å bli sendt på hjemmekontor.

Nå som strømmen er så dyr, mener han det er et reelt lønnskutt – samtidig som arbeidsgiver sparer penger.

Han vil ta saken opp i Stortinget, skriver NRK.

Han understreker likevel at å få strøm på hjemmekontor inn i lovverket ikke betyr at folk skal kunne sløse med strømmen mens de jobber hjemmefra.

Man skal altså ikke ta dusjingen i arbeidstiden å få betalt for det.

I stedet mener han det hele bør reguleres via faste satser. På samme måte som diettpenger.

– Noe partene i arbeidslivet må finne løsninger på

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Truls Wickholm. Les mer Lukk

Arbeids- og sosialdepartementet sier det ikke er arbeidsmiljøloven som skal regulere denne typen utgifter.

– Vi mener dette er noe partene i arbeidslivet må finne løsninger på. Det kan skje på samme måte som man på noen arbeidsplasser dekker utgifter til internett, sier statssekretær Truls Wickholm (Ap) til NRK.

En ny forskrift om hjemmekontor er derimot til behandling. Her sier Wickholm at de skal se på eventuelle endringer, men han vil ikke forskuttere noe fra det arbeidet nå.