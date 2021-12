– Det er kaldt og det nærmer seg jul. Mange går inn i juleshoppingen med en klump i magen når de både skal handle julegaver, stelle i stand julemiddagen og i tillegg har en rekordhøy strømregning hengende over seg, sier Bru.

I forrige uke hindret Ap og Sp sammen med SV flertall for en rekke forslag fra opposisjonen om ulike strømtiltak som Stortinget skulle stemme over. I stedet gikk de tre partiene sammen og ba regjeringen finne tiltak som kan lette byrden av skyhøye strømregninger.

Foreløpig har ikke regjeringen lagt fram noen forslag til tiltak.

Bru sier at hun har forståelse for at pandemihåndtering tar mye av ressursene nå, men at regjeringen sammen med SV fremmet et budsjett for en uke siden uten ekstra tiltak, selv om man allerede da visste at strømmen var veldig dyr.

– Det må være mulig for en regjering å ha to tanker i hodet på en gang, for nå haster det, sier hun.