Mandag kommer snøen til Sør-Norge – snøkaos i nord

NTB

Mandag ventes mengder med snø i store deler av Sør-Norge, men i nord er det allerede snøkaos. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for flere steder.

Ifølge Yr har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for snø for Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold.

I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er det ventet mellom 5 og 20 centimeter snø fra mandag ettermiddag. Det verste snøfallet vil gi seg i løpet av natt til tirsdag.

De øvrige stedene er det ventet mellom 5 og 15 centimeter snø. I Hordaland vil snøen komme fra ettermiddagen, mens i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold starter det sent mandag kveld.

– La bilen stå

– Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, skriver Yr.

Vegtrafikksentralen vest opplyser på Twitter at entreprenører vil være i beredskap med alle tilgjengelige ressurser.

Lenger nord i landet har snøen allerede kommet. I Nordland har store snømengder sørget for trafikale problemer. Politiet oppfordrer alle til å la bilen stå dersom det ikke er tvingende nødvendig å ta den i bruk.

Innstilte busser

I Bodø er alle bybussene innstilt på grunn av vær og føreforhold, skriver Avisa Nordland.

– Det sitter veldig langt inne, men vi ser at problemene hoper seg opp. Nå må vi komme i dialog med vedlikeholder, slik at vi etter hvert får satt i gang trafikken igjen, sier driftsleder i Salten for Nordlandsbuss, Hooman Rostamalipour.

Rostamalipour tør ikke anslå når Nordlandsbuss kan være tilbake i normal drift.