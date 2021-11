NTB

Det er funnet to granater i loftsetasjen på et bygg som huser både boliger og butikker på Hamar. Flere evakueres fra bygget, opplyser politiet.

– Politiet har evakuert beboere og butikkansatte/gjester fra Strandgata 55 etter at det er gjort funn av to granater under rehabiliteringsarbeid i loftsetasjen, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.