Espen Andersen Bråthen er foreløpig ikke siktet for terror

Politiet har ikke tatt ut siktelse for terror mot Espen Andersen Bråthen, som er siktet for å ha drept fem mennesker på Kongsberg onsdag kveld.

– Hvorvidt det er en terrorhandling, er noe etterforskningen skal avdekke. Foreløpig har vi grunnlag for en siktelse for drap, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NTB.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttalte torsdag at angrepene ser ut som terror. Bråthen gikk til angrep i Kongsberg onsdag kveld med pil og bue og andre våpen, og er siktet for til sammen fem drap, samt for å ha skadd tre ytterligere.

Svane Mathiassen sier de drepte ble funnet minst innendørs og utendørs, hvorav én inne i en bolig. Alle de fem drepte framstår som tilfeldige ofre.

Ingen av drapene skal ha skjedd inne i den mye omtalte Coop-butikken.

Det er beslaglagt totalt tre våpen, og politiet mener det ble brukt både pil og bue og andre våpen under drapene. Politiet ønsker imidlertid ikke å gå ut med hva slags våpen det er.

– Vi ønsker å gjennomføre avhør av vitner før vi går ut med det, sier Svane Mathiassen.

Politiet oppjusterte torsdag ettermiddag antallet skadde til tre, fordi én hadde tatt seg til legevakten på egen hånd.

– Vi har ikke fått noen oppdatert tilstand på dem. Én skal være utskrevet fra sykehus. Det vi har fått opplyst er at det går bra med dem, sier Svane Mathiassen.