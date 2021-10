Slår alarm om Heimevernet: – Er det ikke ammo kan vi bare gå hjem

På kort varsel skal spesialtrente soldater kunne trå til og forsvare Norge hvis det smeller. Her er soldater fra Sogn HV område i HV-02 under øvelse i Oslo i september 2021.

Befal stiller store spørsmål ved Norges beredskap og operative evne. Samtidig etterlyses bedre utstyr, mer mannskap og flere øvelser.

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av om lag 40.000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.

Denne styrken utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar.

– HV er døende

HV-05 under områdetrening ved Terningmoen leir i Elverum hvor HV-soldatene øver på blant annet stridsteknikk.

På kort varsel skal de spesialtrente soldatene kunne trå til og forsvare Norge hvis det smeller og mobilisering blir nødvendig.

Dersom sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder skulle tilspisse seg, Nato skulle bli involvert, og Norge er under angrep, er det norske HV-soldater som har det territorielle ansvaret for beskyttelse av viktige militære og sivile installasjoner, skriver Forsvaret.

Men mange år med nedbygging og innsparing har satt sine spor. Nå roper ansatte varsko.

– HV er døende. Vi lever i dag på restene av mob-hæren. HV er i fritt fall. Det er jo knapt penger til trening, sier et befal med lang fartstid fra innsatsstyrkene til aldrimer.no

Nettstedet har snakket med flere kilder som har ulike roller i Heimevernet i dag, på forskjellige nivåer. Kildene befinner seg både på strategisk, operativt og taktisk nivå.



Aldrimer.no setter søkelys på Norges forsvarsevne, beredskap og sikkerhet.

Kildene er anonyme da de hverken har myndighet eller godkjenning til å uttale seg. En av disse oppgir å være kraftig demotivert. En av årsakene er at sjefen for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, nylig besluttet at soldater i innsatsstyrkene kun får ti dagers trening årlig, mens befal skal få 15 dager. Det tilsvarer en reduksjon i antall øvelsesdøgn på fem dager for både soldater og befal.

Heimevernet bistår i arbeidet med å nekte utlendinger innreise på Gardermoen

– Vi kan ikke slåss uten ammo eller feltstøvler

– Vi kan ikke slåss uten ammo eller feltstøvler. Det trengs materiell. Er det ikke ammo kan vi bare gå hjem, sier en av kildene.

En tredje kilde mener den operative statusen i HV tilsvarer rødt nivå, som innebærer at HV ikke lenger er operativt. Det vises til at HV-soldater som kun skyter 50 skudd i året utgjør en fare både for seg selv og andre. I tillegg etterlyses ammunisjon og utstyr til å kunne være klare til strid.

Under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget høsten 2018 ble Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter diskutert.

HV ikke godt nok dimensjonert

Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gjorde det klart at Heimevernet ikke var i stand til å løse alle sine oppgaver og sikre alle politiets objekter samtidig, og at man derfor måtte prioritere hardere.

Det samme sa daværende sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, som nå er forsvarssjef i Norge. Han sa rett ut at HV ikke var godt nok dimensjonert for de oppgavene de er pålagt.

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen.

Året før, i 2017, vurderte daværende HV-sjef, generalmajor Tor Rune Raabye, å trekke seg i protest dersom kuttplanene i Heimevernet ble stående.

I den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret ble det lagt opp til at Heimevernet skulle kuttes fra 45.000 til 38.000 soldater. Samtidig skulle Sjøheimevernet bort. Dette utløste politisk debatt, og nedskjæringene ble deretter justert.

HV-sjef bekrefter strammere budsjett



Kommunikasjonssjef i HV, oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen, erkjenner overfor aldrimer.no at driftsbudsjettet til Heimevernet blir stadig strammere og at dette går utover muligheten for trening og øving.

Han understreker samtidig at å sørge for at Heimevernet er best mulig trent og utrustet har høyeste prioritet, og at målet er å gjøre mannskapet beredskapsklart både i krig og fred.

HV består i dag hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder førstegangstjeneste, og innsatsstyrker bestående av 3.000 frivillig vervede soldater.

Det norske Heimevernet kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker.

