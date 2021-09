Bobleindikator: Boligprisene er 13 prosent for høye

En bobleindikator anslår at boligprisene i Norge er 13 prosent for høye. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En bobleindikator fra et forskningssenter på Oslo Met anslår at boligprisene er 13 prosent høyere enn det de burde ha ligget på.

Bobleindikatoren, som boligforskningssenteret Housing Lab på Oslo Met lager hvert kvartal, prøver å tallfeste hvordan boligprisene burde være ut fra utviklingen i «fundamentale faktorer», det vil si utviklingen i blant annet inntekter, rente, befolkning og boligtilbud.

Nå har temperaturen i bobleindikatoren steget tre kvartaler på rad, skriver Dagens Næringsliv.

– Hvis økningen fortsetter, er det ifølge modellen et tegn på overprising. Og hvis avviket fortsetter å øke uten at vi er i stand til å forstå det ved strukturelle endringer i økonomien, vil man tenke at det er et faresignal, sier nestleder André Kallåk Anundsen i Housing Lab.

Boligprisene har steget 9,4 prosent det siste året, men det er ventet en lavere prisstigning den kommende tiden.