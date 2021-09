Boligutbygger ikke negativ til å selge boliger med rabatt

– Rent spontant, så lenge det kommer inn i nye områdeplaner, så er ikke vi negative til det. Hvis det blir krav om 20 prosent rabatt, så blir også eiendommene mindre verdt, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig til Finansavisen.

Det må en lovendring til om byrådet i Oslo skal kunne pålegge utbyggere å selge en andel av boligene i nye prosjekter med rabatt til utvalgte grupper.

– Vi må ha lovendringer for å kunne stille flere krav. For eksempel at et prosjekt skal bestå av 20 prosent leiligheter som ligger 20 prosent under markedspris. Dette må komme fra staten og Stortinget, sa byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) til Finansavisen fredag.

Byrådet ønsker at boligene skal tilbys folk som sliter med å skaffe nok egenkapital, men ellers har en ryddig økonomi.

Byrådssekretær Reinvang trakk også fram at fotballtrenere og andre kan komme foran i køen og at planen er å dele ut boligpoeng og at man blir rangert deretter.

Reinvang mener de rimelige boligene kan finansieres ved at andre boliger får høyere priser.