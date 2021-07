Ronny Brede Aase forlater NRK

Ronny Brede Aase (34) forlater NRK etter 14 år i statskanalen.

NRK-profilen skal fremover jobbe for Discovery, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

I Discovery skal han jobbe med en nyutviklet TV-serie.

– Discovery har invitert meg med på et fjernsynskalas jeg ikke ville gå glipp av. Jeg elsker Kjør meg til OL, MasterChef og Hvite Gutter, og syns det er skikkelig stas å skulle få være med på laget. Jeg har fått lov til å gjøre så mye kjekt på fjernsyn i NRK og er evig takknemlig for det, men da Discovery banka på med en nyutvikla serie med hygge i fokus, ble jeg rett og slett frista. Jeg kommer nok ikke til å klare å holde meg unna radioen på sikt, men akkurat nå gleder jeg meg enormt til å fokusere på å lage fjernsyn med en gjeng jeg har dyp respekt for, og som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med, sier Brede Aase.

Han begynte å jobbe i NRK i 2007, og ble en populær programleder gjennom P3morgen. De siste årene har han også ledet Melodi Grand Prix på TV, samt laget sin egen serie om kosthold, «Eit feitt liv».

– Ronny Brede Aase er en fantastisk fyr som har begeistret hele Norge gjennom radio og TV i snart femten år. Han er knakende flink og har en tilstedeværelse og et humør som smitter. Vi gleder oss veldig til å jobbe med ham på denne nye programserien. Ronny passer som hånd i hanske i Discoverys satsing på godt, lokalt innhold, sier programdirektør Magnus Vatn i Discovery og TVNorge.

Fungerende redaktør i NRK P3, Daniel Ramberg, sier at han har forståelse for at Aase velger å slutte i NRK.

– Ronny er en strålende programleder og en enda bedre kollega som vi er stolte av å ha hatt i NRK siden han var 19 år. Så det er selvsagt litt vemodig at han skal ut på nye eventyr, sier Ramberg.