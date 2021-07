Norge kommer dårlig ut i klimarapport

NTB

Ifølge en rapport er det brukt mer på støttetiltak som forsterker klimakrisen enn som minker den – og Norge scorer dårlig takket være støtte til oljebransjen.

Ifølge Dagens Næringsliv viser rapporten fra Vivid Economics at bare ti prosent av pengene som rike land har brukt på å stimulere økonomien under pandemien, har gått til tiltak som er positive for klimaet. Samtidig har over 17 prosent gått til tiltak som forverrer klimakrisen.

Mens Danmark kommer best ut, ligger Norge på 21. plass, bak land som Australia, USA, India og Brasil.

Norge trekkes aller mest ned av skattepakken til oljenæringen, for redningen av Norwegian og for ikke å knytte vilkår om grønne tiltak til støtteordningene, skriver DN.

Miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V) sier seg enig i at skattepakken til oljeselskapene trekker ned, men slår fast at regjeringen la fram en pakke som var «rimelig klimanøytral».

– I en pandemisituasjon var det viktig å komme til enighet. Resultatet ble dessverre langt fra nøytralt, sier Rotevatn.

Han tar forbehold om at han ikke kjenner detaljene i rapporten.

– På den andre siden har vi lagt fram en offensiv klimaplan, som gir oss betydelig positiv score. Med den vil vi redusere klimautslippene år for år, slik vi har gjort det hvert år de siste fem årene, sier han til avisa.