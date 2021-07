Økende trend med overgrep blant ungdommer på Vestlandet

NTB

Vest politidistrikt er bekymret over at de mottar stadig flere saker om overgrep blant unge. – Dette er et bredt problem over hele Vestlandet, sier politiet.