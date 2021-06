Politiet i Agder advarer tenåringsforeldre mot ny overgrepstrend

Fædrelandsvennen skrev denne uka om trenden som bekymrer politiet og overgrepsmottaket i Agder. Flere unge, både jenter og gutter, selger nakenbilder og sex til andre unge, og ofte utarter det til voldelige overgrep, sier politiet.

Ofrene er barn ned i 13-årsalderen, mens overgriperne i stor grad er mellom 15 og 19 år.

Det har fått politiet til å gå ut med en advarsel til tenåringsforeldre.

– Grenser er flyttet. Og vi må erkjenne det. Derfor er det så viktig at du setter deg ned med barnet ditt og ungdommen din. Vær modig! skriver politiet og overgrepsmottaket i Agder i en felles uttalelse.

– Grunn til å rope høyt

Seksjonsleder Benedicte Severinsen ved overgrepsmottaket i Agder sier til Fædrelandsvennen at det særlig er det siste året de har sett veldig grove overgrep mellom barn og ungdom.

– Det er grunn til å rope høyt om dette, sier Severinsen.

Politiet skriver i uttalelsen at det er blitt mer vanlig å selge seksuelle tjenester blant ungdommen. Ifølge Fædrelandsvennen har Agder-politiet rundt 70 saker under etterforskning.

– Dette initieres ofte via sosiale medier, som Snapchat. Her er det lett å komme i kontakt med hverandre, skriver politiet og overgrepsmottaket i den felles uttalelsen.

– Pengeoverføringen skjer gjerne på Vipps, som er tilgjengelig for barn helt ned i tiårsalderen. Penger kan fort komme inn uten at foreldre merker det, skriver de.

Overgrep i det offentlige rom

Kripos har tidligere advart mot trenden og pekt på at vanlige sårbarhetsfaktorer som rus, psykiatri og omsorgssvikt ikke lenger er en forutsetning. Alle samfunnslag er inkludert.

Politiet skriver at overgrepene i økende grad skjer på dagtid, i det offentlige rom, som parker, offentlige toaletter og kjøpesentre.

– Det vanligste er at det er en form for relasjon eller kontakt i forkant av overgrepet. Men denne kontakten kan ha vært veldig kortvarig. Overgrepene er ofte av svært grov karakter og inneholder både oral, vaginal og anal penetrasjon. Vi ser bruk av halsgrep, hvilket har et svært alvorlig skadepotensial, skriver politiet og overgrepsmottaket.

