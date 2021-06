Tenåring dømt for voldtekt av 14-åring

NTB

Sogn og Fjordane tingrett har dømt en 19 år gammel mann til fengsel i to år og ti måneder. Han var 17 år da han voldtok en 14 år gammel jente, ifølge dommen.

19-åringen nektet straffskyld da saken ble behandlet i retten i begynnelsen av juni.

– Han kjenner seg ikke igjen i anklagen og vil anke dommen, sier mannens forsvarer advokat Paul-Inge Angelshaug til Bergens Tidende.

Voldtekten mannen er dømt for skjedde sommeren 2019, et par måneder før 17-åringen fylte 18. Jenta hadde nylig fylt 14.

Året etter, i mars 2020, snakket jentas lærer med klassen om risikoen for at jenter kunne bli utsatt for overgrep. Jenta fortalte da om saken til kontaktlæreren, og saken ble politianmeldt.

Senere fortalte hun at 17-åringen hadde brent henne med lighter mens han forgrep seg. 17-åringen nektet for at han hadde vært på rommet til 14-åringen den aktuelle natten, men ble ikke trodd. Retten la «avgjørende vekt» på hennes forklaring, som ble beskrevet som konsistent og nyansert.

Den unge mannen er også dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisningserstatning. Fengselsstraffen var i samsvar med aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersens påstand.