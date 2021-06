Styrtet helikopter skal undersøkes

Et helikopter fløy torsdag kveld inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia i Porsgrunn i Telemark. Det var kraftig regnvær da ulykken skjedde. Fredag morgen jobber Havarikommisjonen på stedet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Det styrtede helikopteret ved Lannerheia i Porsgrunn skal fraktes til Kjeller hvor Statens havarikommisjon skal granske vraket.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen befant seg like i nærheten da helikopteret traff en høyspentledning og styrtet like ved E18 i Porsgrunn torsdag kveld. Fredag morgen klokka 6.15 var to medlemmer av Havarikommisjonen fremdeles på stedet.

– VI har sikret ulykkesplassen og tar med helikopteret til Kjeller hvor vi skal ta en nøye gjennomgang av vraket. Videre vil vi gjennomføre samtaler med dem som kan ha informasjon av betydning, sier Halvorsen til NTB.

Han sier Havarikommisjonen vil få kartlagt alle forhold rundt ulykken, også været som skal ha vært veldig dårlig med kraftig regn og lyn.

– Vi vil ikke spekulere om hva som har skjedd. Nå starter vi undersøkelsen, så kommer vi til å gi informasjon etter hvert, sier Halvorsen.

Sørøst politidistrikt opplyste natt til fredag at de tok sikte på å fjerne vraket fra veikanten ved 6-tiden om morgenen, men like før klokka 7 opplyser politidistriktet til NTB at det fremdeles ligger på ulykkesstedet. Trafikken forbi stedet er regulert til 30 kilometer i timen.