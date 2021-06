Oslomann dømt til fengsel for å ha banket opp samboeren og sønnen

NTB

En mann i 20-årene er dømt til tre år og seks måneders fengsel for vold mot samboeren og sønnen. Volden mot samboeren pågikk i en periode på over fire år.

Det var først da den da tre år gamle gutten i fjor høst sa «du må ikke slå mamma» at kvinnen tenkte at nå var det nok. Da hadde hun jevnlig blitt utsatt for vold av samboeren siden våren 2016, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Volden besto av slag, spark, lugging, kveling og trusler med kniv.

Også sønnen ble utsatt for fysisk og psykisk mishandling mellom 2017 og 2020.

Mannen hadde også truet kvinnens foreldre og øvrige familie, samt brutt kontaktforbud overfor kvinnen.

Under rettssaken, som gikk over seks dager i mai, erkjente mannen straffskyld for alle tiltalepunktene bortsett fra mishandling av sønnen.

Mannen ble likevel dømt også for dette. I tillegg ble han ilagt kontaktforbud overfor kvinnen, og han må også ut med 120.000 kroner i oppreisning til kvinnen og 100.000 kroner til sønnen.