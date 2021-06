Unio: Uheldig at regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken

Tirsdag ble Unio-streiken trappet kraftig opp med over 20.000 kommuneansatte i streik. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Streiken blant lærere og sykepleiere i kommunen er over etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd fredag.

– Jeg synes det er veldig uheldig at regjeringen griper inn i konflikten, og trist at arbeidsgiversiden ikke vil løse de underliggende problemene, sier leder i Unio kommune Steffen Handal til NRK.

Tidligere fredag innkalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til møte klokka 16.

TV 2 erfarte da at streiken, som har vart siden 27. mai, ville bli avblåst.

– Det regjeringen gjør nå, skuffer meg

Dette gjelder imidlertid ikke streiken i Oslo. Oslo er eget tariffområde, og heller ikke her ville Unio godta tilbudet fra KS om en ramme for oppgjøret på 2,8 prosent.

Det er 0,1 prosentpoeng over rammen som ble forhandlet fram for frontfaget.

Steffen Handal (Unio) under åpningsmøtet mellom partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

– Det regjeringen gjør nå, skuffer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier Handal.

Kommunestreiken har omfattet 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1.891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i andre kommunale virksomheter.

Blant de streikene har det vært over 2.000 sykepleiere.

– Sterkt beklagelig

Brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad er den konkrete grunnen til at kommunestreiken ble avblåst, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Statsråden sier at han synes det er sterkt beklagelig at regjeringen måtte ty til dette grepet.

Fredag satte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sluttstrek for kommunestreiken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

– Vi ønsker ikke å gripe inn i streiker. Det er lovlig å streike, og det er en sentral rettighet. Derfor griper vi bare inn dersom det er fare for liv og helse, sier Isaksen til NTB.

Det utløsende grunnen til at regjeringen valgte å bruke tvungen lønnsnemnd og avblåse Unio-streiken, var akutt fare ved et anlegg for avfallshåndtering i Fredrikstad.

Fredag fikk regjeringen et varsel om at det var akutt brannfare ved anlegget, sier Isaksen. Derfor kalte han Unio og KS inn til et møte fredag klokka 16.

– Brannvesenet har beskrevet situasjonen som meget alvorlig. På møtet ble det klart at partene ikke ville finne en løsning på den konkrete saken, sier Isaksen.