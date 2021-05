Sommerværet fortsetter til uka – over hele landet

NTB

Sommeren kom til Sør-Norge denne helgen. Om et par dager følger Nord-Norge etter.

I nord blir det en litt grå start på uken, men fra tirsdag blir det stort sett penvær i hele landet.

– Det ser ut til at høytrykket vil dominere utover i uken. I sør har det allerede etablert seg, og det ser ut til at det legger seg over de nordlige delene også, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Bygevær venter

Folk i Sør-Norge har kjent på sommerfølelsen de siste dagene, med strålende sol og temperaturer godt opp på 20-tallet. Det vil fortsette et stykke ut i uken.

Deretter blir det trolig en litt mer ustabil værtype – selv om det fortsatt stort sett blir pent vær, ifølge meteorologen.

– Fra midten av uken og inn mot helgen kan vi få litt lavere temperaturer og kanskje noen byger, særlig om ettermiddagen, sier Haga.

– Temperaturen vil ligge på rundt 20 grader. Så det blir fortsatt varmt, men ikke riktig så sommerlige temperaturer som vi har hatt nå, sier han.

Når været blir litt mer ustabilt, er det også mer krevende å melde. Haga tror folk gjør lurt i å sjekke værmeldingen inn mot neste helg.

– Det kan være greit å følge med fra dag til dag – kanskje noen ganger også fra time til time. Når det blir mer bygepreget vær, kan det være litt usikkert hvor det kommer og hvor kraftig det blir, sier han.

Sommervær i nord

I sørlige deler av Nordland blir det ganske pent vær allerede fra starten av uka. Lenger nord vil det være gråvær og regn, men høytrykket trekker nordover og i løpet av tirsdag og onsdag vil det blir riktig så bra i hele landsdelen.

Temperaturene vil ligge godt over 20-tallet, mener meteorologen.

– Det kan bli litt tåke på kysten, men bortsett fra det blir det sommervær også i nordlige delen av landet, sier Haga.

Økt skogbrannfare

Lite nedbør den siste tiden har også medført skogbrannfare i store deler av landet. Selv om det har vært kjølig inntil de siste dagene, har det ikke kommet mye regn.

– Det lille som er ventet av nedbør i nord i starten av uken, er ikke nok til å dempe det noe særlig. Så fra Troms til Hordaland er det tørt, sier Haga.

På Østlandet har det regnet mer den siste tiden, så her er det foreløpig ingen spesielle farevarsler knyttet til skogbrann.