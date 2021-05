Statsministeren på nytt nasjonalmuseum: – Vi har brukt forferdelig mye penger på dette

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) synes det nye nasjonalmuseet blir veldig flott, men innrømmer at hun synes prisen er stiv.

Fredag fikk statsministeren en sniktitt inne på det gigantiske museet som skal åpne i 2022. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,05 milliarder kroner.

– Vi har brukt forferdelig mye penger på dette. Men da er det viktig at det leverer på kvalitet, at det leverer på noe som skal stå for de neste hundre årene for vår nasjon. For å fremme kunsten vår, sier statsministeren til NTB.

Det var den rødgrønne regjeringen som i 2013 vedtok byggingen av det som blir Nordens største kunstmuseum. Egentlig skulle det åpne i 2019, men etter flere utsettelser skal det være klart neste år.

– Gjort er gjort

Statsministeren ble vist rundt i de store utstillingshallene hvor det er brukt bygningsmaterialer av ypperste kvalitet.

– Vi kan alltid diskutere: Skulle det koste akkurat så mye som dette? Men gjort er gjort og spist er spist, pleier jeg å si. Det var vedtatt før vi kom i regjering. Det som er viktig nå, er at vi får noe som blir av stor, internasjonal standard, sier Solberg.

Totalt skal over 5.000 verk vises fram i den faste utstillingen, deriblant berømte malerier som «Skrik», «Brudeferd i Hardanger» og «Vinternatt i Rondane». Men også samtidskunst, mote, design, tekstiler, kunsthåndverk og skulpturer skal stilles ut.

Statsminister Erna Solberg får omvising på nye Nasjonalmuseet, som åpner i 2022.

Har vært i Louvre

Statsministeren tror ikke det kan bli for mye av det gode, og at det kan bli overveldende med så mye kunst på ett sted.

– Jeg har vært i Louvre, så dette er ikke stort. Jeg hadde en gang i 20-årene da jeg forsøkte meg på hele Louvre på én dag. Dette er fortsatt ikke det største. Det er overkommelig tror jeg, sier Solberg.

Det nye nasjonalmuseet skal til sammen huse over 100.000 verk over 55.000 kvadratmeter.

Diger bygning

Det har vært delte meninger om den noe firkantede og store grå bygningen som har reist seg bak gamle Vestbanestasjonen like ved Aker Brygge.

– Det er jo mange som tenker at det blir veldig stort dette bygget. At det er litt mastodontisk, men her inne ser det mye bedre integrert ut, sa Solberg da hun kom på innsiden av museet.

Museumsdirektør Karin Hindsbo tror det blir bra når alt er ferdig.

– Jeg tror bygget etter hvert kommer til å falle veldig flott inn i bybildet. Det skal blant annet gro villvin langs veggen, sa Hindsbo da hun viste statsministeren rundt.

Bygget får en stor takterrasse med nydelig utsikt over byen.

Håper på løft for byen

Til NTB sier direktøren at bygget vil bli finere og finere med årene.

– Det er skapt for å blende inn i omgivelsene på en litt diskret måte. Det er ikke meningen at dette skal være en arkitektur som skal stjele oppmerksomheten fra kunsten. Tvert imot. Den skal skape de beste betingelsene for å vise kunsten, sier hun.

– Jeg tror dette ender med å være et stort løft, ikke bare Oslo, men for hele landet.