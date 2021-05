Smitteutbrudd på skip i Narvik: Død person var coronasmittet

NTB

21 personer er i karantene etter et smitteutbrudd på et filippinskregistrert malmskip i Narvik. Én i besetningen er død og var smittet av corona.

Det bekrefter kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det er ikke kjent hvorvidt personen døde av eller med smitten, men kommunalsjefen sier det er mistanke om at dødsfallet er coronarelatert.

– Vi mistenker at dødsfallet er knyttet til covid-19. Det vil bli gjennomført obduksjon av avdøde, som er vanlig ved plutselige dødsfall, sier Lossius.

Kommunalsjefen opplyser også at 16 av de 18 testede på skipet har testet positivt for corona. To prøveresultater var negative.

Oppdaget i rutinemessig kontroll

Skipet har ligget i Ofotfjorden ved Narvik siden 5. mai, men besetningen har ikke vært i land. Kommunen anbefaler Sjøfartsdirektoratet at hele skipet blir værende i karantene på sjøen. De gir også medisinske råd for hvordan mannskapet skal forholde seg til situasjonen.

Sjøfartsdirektoratet oppdaget smitten på en rutinemessig kontroll, men fikk ikke informasjon om den på forhånd. Saken blir undersøkt.

– Et skip har ansvar for å melde fra om smitterisiko, sier kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet.

Vurderer tiltak

Ifølge kommunalsjef Lossius jobber kommunen nå med å kartlegge faktum. De tre personene som har vært om bord i båten er fortsatt i smittekarantene.

– Deretter vil vi vurdere tiltak som kan iverksettes. Vi har god dialog med skipets kaptein, sier han til NTB.

Store mengder malm fra gruver i Nord-Sverige fraktes årlig fra havna i Narvik.