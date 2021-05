Milepæl i vaksineringen i Norge: – Veldig glad

Det betyr at det til sammen er satt over 2 millioner vaksinedoser i Norge siden 67 år gamle Svein Andersen fikk det aller første stikket i romjulen.

– Jeg vil si tusen takk til alle dem som står på ute i kommunene og sørger for så god fremdrift i vaksineringen. Jeg er veldig glad for at vaksineringen i Norge fortsetter i godt tempo, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB tidligere onsdag.

Tirsdag fikk over 16.000 nordmenn første vaksinedose, mens nær 29.000 fikk sin andre dose, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). De understreker at det kan oppstå forsinkelser i registreringen slik at tallene endrer seg noe over tid.

Flest i Viken

Flest vaksinerte er det i Viken fylke, hvor 36,6 prosent av befolkningen over 18 år har fått første dose.

Lavest andel er i Trøndelag hvor 33,2 prosent av den voksne befolkningen har fått den første dosen, og dermed er den norske vaksineringen rimelig i takt på nasjonalt nivå.

Når det gjelder andre vaksinedose er det Innlandet fylke som ligger best an, med 13,2 prosent vaksinerte.

Onsdag passerte Norge to milepæler når det gjelder vaksineringen mot covid-19: 1,5 millioner nordmenn har nå fått første vaksinedose, og 2 millioner vaksinedoser er satt totalt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Alle trolig fullvaksinert innen høsten

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa denne uken at alle nordmenn trolig vil ha fått tilbud om dose to med coronavaksine før sommeren er over, dersom alt går etter planen.

– Vi vil jobbe intensivt gjennom hele sommeren for å fortsette å ha den høye vaksinedekningen vi nå har, sa FHI-direktøren til P4.

Helseministeren påpeker at Norge i tiden framover vil motta enda flere vaksiner, og at vaksineringstempoet derfor vil ta seg opp ytterligere.

– Dette er også en av faktorene som bidrar til at gjenåpningen av Norge kan fortsette utover våren og sommeren, sier Høie til NTB.

Svein Andersen først ut

Den aller første vaksinedosen i Norge ble gitt til 67 år gamle Svein Andersen på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Han fikk vaksinen fra Pfizer og Biontech, vaksinen som har vært helt sentral i det norske vaksineringsprogrammet.

15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk for helsepersonell før den etter hvert ble satt på pause.

Både FHI og Vorland-utvalget har sett på bivirkningene av denne og Janssen-vaksinen og ønsker å ta disse ut av vaksineprogrammet, men er uenige om frivillig bruk.

Regjeringen har ennå ikke tatt en avgjørelse om bruken av de to vaksinene.