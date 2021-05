Dette er Frps budsjettkrav: Mer penger til helse og avgiftskutt

NTB

Et løft på helse og reduserte skatter og avgifter. Det er Frps hovedkrav til regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Tirsdag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert budsjett.

– Vi kommer med krav om en kraftig satsing på helse. Nå har vi en kjempeutfordring med psykiatri, der vi ser at barn og unge har store utfordringer, sier Frps ferske partileder Sylvi Listhaug til NTB.

– Det ropes alarm fra fagmiljøene, og da må vi sette inn støtet og sikre at vi følger opp alle dem som er hardt rammet, sier hun.

Søndag vedtok Frp-landsmøtet også å kreve høyere lønn til sykepleiere og helsefagarbeidere og en tydelig opptrappingsplan for å sikre rekrutteringen i årene framover.

Ferjepriser

Fredag ble det klart at regjeringen i revidert vil kutte ferjeprisene med 10 prosent i år og halvere dem innen 2025.

Kuttet kommer som svar på en bestilling fra en samlet opposisjon på Stortinget, men Frp er ikke fornøyd.

– Altfor beskjedent, mener Listhaug.

– Frp vil gjerne ha vekk alt som er av betaling på ferjene. Det får vi nok ikke til i denne omgang, men vi har ambisjoner om å få nivået ytterligere ned, sier hun.

Grensehandel

I budsjettforhandlingene i fjor høst fikk Frp kuttet avgiftene på grensehandelsutsatte varer som øl og vin, snus, sukker og sjokolade med 3,7 milliarder kroner.

Nå vil Frp ha nye kutt.

– Vi må bidra til at vi klarer å få opp økonomisk aktivitet når samfunnet kan åpnes opp. Stikkordet i den forbindelse er avgifter på grensehandelsvarer, sier Hans Andreas Limi, som sitter i finanskomiteen, til NTB.

Han forventer at regjeringen legger opp til en ytterligere reduksjon.

– Det er viktig for å unngå at det blir en boost i grensehandelen når grensene åpnes opp. Vi må sikre at handelen skjer i Norge og trygger norske arbeidsplasser, sier Limi.

Siste sjanse

NHO Mat og Drikke påpeker at forhandlingene om revidert er Frps siste sjanse til å tvinge fram nye kutt på grensehandelsavgiftene før valget.

– Vi vet at når grensen åpnes, vil grensehandelen ta seg opp igjen og omsetningen flyttes tilbake over grensa, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Han frykter at de nye arbeidsplassene som er skapt i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien det siste året, skal forsvinne.

– Vi trenger hver eneste arbeidsplass, sier Brubakk.

Limi er enig i at mest mulig av handelen bør skje i Norge.

– NHO kan stole på at reduserte avgifter på grensehandelsutsatte varer står høyt på Frps agenda, men de burde jo virkelig utfordre Høyre på dette, sier han.

Krisetiltak

Frp er også spent på hva regjeringen kommer med når det gjelder de ulike krisetiltakene for næringslivet.

– Det er en del tiltak som utløper 1. juli, men krisen er ikke over. Selv om vi nå går inn i en annen fase, er det en del bransjer som vil ha utfordringer iallfall resten av året og kanskje lenger, sier Limi.

– Det gjelder spesielt reiselivet, som har hatt et ekstremt tøft år.

Limi vil også ha økte investeringer og vedlikehold på vei og infrastruktur.

– Vi mener aktiviteten må opp. Det kan bidra til nye arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg. Da må vi se på hvilke vedlikeholdsoppdrag og investeringer som kan igangsettes ganske umiddelbart.