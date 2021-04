Hareide i samtaler med Sverige om hurtigtog Oslo-Stockholm

– At det bør gjennomføres en utredning for Oslo-Stockholm var det også flertall for i Stortinget da det den 23. mars 2021 ble fattet følgende vedtak ved behandlingen av representantforslag 99s: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en mulighetsstudie for å avklare trasévalg og mulig finansieringsmodell for prosjektet Oslo–Stockholm 2.55 i Norge», sier damferdselsminister Knut Arild Hareide til NTB. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

